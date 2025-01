Secretaria de Seguridad Nacional participó en redadas en New York

New York.- La ciudad de New York fue sorprendida por redadas contra migrantes que realizaron diversos agentes federales. Logrando detener a varios delincuentes.

El operativo estuvo ejecutado por agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que también estuvo presente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Noem, destacó que también estuvieron funcionarios de la agencia federal antidrogas (DEA) junto a otras agencias y el Departamento de Justicia, entre ellas el FBI.

Agradeció a los agentes policiales que trabajan en las redadas

En su cuenta en la red social X, afirmó que «arrestando a algunos extranjeros criminales esta mañana en Nueva York, gracias a todos los valientes oficiales implicados».

De la misma manera, la secretaria de Seguridad Nacional publicó un video en el que se podía evidenciar los diversos arrestos que se realizaban en el operativo. “Un extranjero criminal acusado de secuestro, asalto y robo. Canallas como éste seguirán siendo apartados de nuestras calles», afirmó.

«Estamos haciendo exactamente lo que el presidente, Donald Trump, prometió a los estadounidenses: hacer que nuestras calles sean más seguras», acotó Noem.

Es de mencionar, que a través de la cuenta en la red social X del ICE señaló que durante el día lunes 27 de enero, arrestaron a 1.179 personas durante los operativos que ejecutaron los agentes policiales.

