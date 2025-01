Ley Laken Riley aprobada y a la espera de la firma de Trump

Washington.- El Congreso de Estados Unidos entregó al presidente republicano Donald Trump la primera ley de migración denominada Laken Riley, la cual será firmada en las próximas horas.

La legislación tiene como objetivo principal permitir la detención de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y que estén acusados de robo.

En este sentido, la Cámara de Representantes en su mayoría republicana, aprobó por 263 votos a favor y 156 en contra la Ley Laken Riley.

Es de mencionar, que 46 demócratas se unieron a los 217 republicanos para la aprobación del proyecto.

Rep. @AOC on during Laken Riley Act debate: "When a private prison camp opens in your town and they say, 'we didn't know this was going to happen,' know that they did and they voted for it." pic.twitter.com/fim0j9FK0F

— CSPAN (@cspan) January 22, 2025