Equipo de Trump no ha firmado documentos clave para la transición de poder

Washington.- La administración de Joe Biden, notificó que el equipo del presidente electo, Donald Trump aún no ha firmado unos documentos clave para iniciar formalmente la transición de poder.

La información la dio a conocer en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien detalló que el equipo de transición de Trump “aún” no ha cumplido con este requisito. Al mismo tiempo, enfatizó que esto impide iniciar el proceso de transición con la Casa Blanca y la Administración de Servicios Generales (GSA), entidad encargada de apoyar el funcionamiento básico del gobierno, como la gestión de oficinas.

“Vamos a continuar colaborando con el equipo de transición de Trump para garantizar una transferencia de poder eficiente y efectiva”, añadió.

