Trump anunció que en dos semanas saldrá «Gold Card»

Washington.- La famosa “Gold Card” saldrá en al menos dos semanas, así lo anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En una entrevista antes de abordar Air Force One, Trump volvió a reiterar que la tarjeta dorada tendrá un costo de cinco millones de dólares.

“Por 5 millones de dólares esta podría ser tuya. Saldrá en menos de dos semanas, probablemente. Muy emocionante, ¿verdad?” afirmó Trump.

.@POTUS shows off the new Gold Card: "For $5 million this could be yours… it will be out in about less than 2 weeks probably. Pretty exciting, right?" pic.twitter.com/DeVhj1xIMB

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 3, 2025