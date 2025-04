La Guía Michelin llega a Charlotte

Charlotte, NC.- La Guía Michelin llegará a Carolina del Norte el próximo año como parte de la primera edición regional de Norteamérica: la Guía Michelin American South. La guía se anunció en la cumbre Travel South en Louisville, con la participación de los siguientes estados: Alabama, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. La Guía de Atlanta se unirá a esta nueva edición regional.

Big news for Charlotte’s food scene! The Michelin Guide is officially coming to the Queen City as part of its first-ever regional American South edition.

Read more: https://t.co/vxi44amzlh #charlottesgotalot pic.twitter.com/yH0ZJGsik9

— Charlotte's got a lot (@Charlottgotalot) April 2, 2025