Acusan a hombre de Texas por robo de ganado en NC

Charlotte, NC.-Un gran jurado federal en Charlotte presentó una acusación penal a Clint Clifford Sicking, de 40 años de edad, de Muenster, Texas, por su papel en un plan de $780,000 que involucraba el robo de ganado, anunció Dena J. King, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

