Migrantes desde el Congreso rechazan los ataques de Trump

Washington.- Un grupo de personas diversas organizaciones protestaron frente al Congreso de Estados Unidos rechazando los ataques del candidato republicano Donald Trump.

Al respecto, la directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, indicó que “no podemos quedarnos callados ante los terribles ataques que estamos escuchando. Nos han despreciado, nos han deshumanizado, tenemos que alzar nuestras voces y defendernos”.

De la misma manera, lamentó que los inmigrantes sean utilizados como carne de cañón por los republicanos para ganar la Presidencia.

An #UpdateToTheImmigrationRegistry would mean a path to citizenship for millions. Families will no longer live in fear and uncertainty. The time to update the immigration registry is NOW❗️❗️❗️#CitizenshipNow #HR1511#S2606 pic.twitter.com/GKtJ8weDUK — CHIRLA (@CHIRLA) July 30, 2024

“Están amenazando con deportaciones masivas, con la destrucción de familias. Tenemos que exigir un alto a toda está retórica o veremos nuevamente una ola de odio que no solo afecta a los indocumentados, sino a los estadounidenses, a los que tienen residencia permanente, a todos”, destacó

Manifestaron su temor a ser deportados

A través de varios medios de comunicación se conoció que manifestantes que viajaron desde varias ciudades del país al Congreso, en la que han pedido que los legisladores y el Ejecutivo estadounidense reconozcan sus esfuerzos y les den un camino a la ciudadanía.

This photo is dedicated to all the grassroots organizers who continue to fight for the legalization of ALL 11 million undocumented immigrants. #registrynow @CHIRLA pic.twitter.com/1J1JR5u8TC — Angelica Salas (@AngelicaCHIRLA) July 30, 2024

Asimismo, manifestaron el temor que tienen muchos migrantes al ser deportados. “Nuevamente nos invade el temor”, afirmó, Maria Areli Sotelo Albarran, quien está amparada por el programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA) y ha vivido años de incertidumbre desde que el expresidente Trump quiso acabar con el amparo.

“Tenemos que unirnos en una sola lucha para protegernos y pedir un camino a la ciudadanía no solo para los amparados por DACA sino para todos los indocumentados”, apuntó.

📍Washington DC CHIRLA along with over a dozen organizations from across the country came together at our nations capital urging for an update to the Immigration Registry ✊🏽🦋#UpdateTheRegistry #CitizenshipNow pic.twitter.com/r5OssxmVPy — CHIRLA (@CHIRLA) July 30, 2024

