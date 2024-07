Los Ángeles.- La reconocida colombiana, Sofia Vergara, fue nominada al Emmy como mejor actriz, convirtiéndose en la primera latina en ser nominada a esta premiación.

Y es que la nominación es por su actuación en la talentosa serie “Griselda” de Netflix.

La actriz colombiana competirá por el galardón junto a personalidades de la talla de Jodie Foster, nominada por “True Detective: Night Country”, o Naomi Watts, quien protagoniza la serie “Feud: Capote vs. The Swans”.

Congratulations to @SofiaVergara on her #Emmy nomination for Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie!

Watch the GRISELDA star transform into her character here: https://t.co/NbsAbjiQyl

— Netflix Tudum (@NetflixTudum) July 17, 2024