Tercer lugar de la Copa América 2024 en Charlotte

Charlotte, NC.- Todo está listo para disputar el tercer lugar de la Copa América 2024 que se llevará a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte, hoy sábado 13 de julio.

Who will take the W? Be there to witness it.

🇨🇦 vs. 🇺🇾

📍 Bank of America Stadium, Charlotte, NC

📆 July 13

⏰ 8:00 p.m.

¿Quién ganará? Esté allí para verlo.

🇨🇦 vs. 🇺🇾

📍 Bank of America Stadium, Charlotte, NC

📆 July 13

⏰ 20:00

🎟️: https://t.co/pThIqRtPOj pic.twitter.com/dWpR041vwM

— Bank of America Stadium (@BofAstadium) July 12, 2024