Charlotte, NC.- Los Knights vencieron a los Jacksonville Jumbo Shrimp en el partido de este lunes 01 de julio, dejando un marcador 6-2.

It was a good Knight! #KNIGHTSWIN ! pic.twitter.com/qqFEUS4lU8

Wilmer Difo, uno de los bateadores más firmes de la Liga Internacional esta temporada, continuó su impresionante temporada con una actuación trascendental en el partido del 1 de julio por la noche.

Difo conectó tres hits, incluido un jonrón de dos carreras, para ayudar a llevar a los Charlotte Knights a una victoria por 6-2 sobre los Jacksonville Jumbo Shrimp en el primer juego de la serie de tres juegos desde 121 Financial Ballpark en Jacksonville, FL.

Where there's a WILMER, there's a WAY!

WILMER DIFO goes YARD! 🚀 pic.twitter.com/fN1x7pD2Pz

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) July 2, 2024