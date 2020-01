Melbourne – Australia.- Los ojos del mundo del tenis están en el Abierto de Australia, un evento que siempre deja curiosidades como la que se generó tras un inusual pedido del francés Elliot Benchetrit a un recogepelotas.

En una pausa del partido ante Dmitry Popko un recogepelotas ofreció un plátano a Benchetrit, número 229 del ránking de ATP, quien sorprendió con su reacción al pedir que se lo pelara.

La solicitud de Benchetrit, de 21 años, generó una fuerte reprimenda del juez del partido quien impidió a la recogepelotas ejecutar el pedido del tenista.

Benchetrit no tomó muy bien la intervención del juez, pero terminó pelando él mismo el plátano mientras cruzaba palabras con el encargo de impartir justicia en el partido.

En redes sociales el video se hizo viral y Benchetrit se tomó un tiempo para responder a los usuarios. “Ese vídeo es inútil y ni siquiera muestra una pequeña parte de lo que pasó”, escribió.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020