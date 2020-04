SHARE ON:

Carolina del Norte – Estados Unidos.- El ex jugador de Chicago Bulls, Toni Kukoc, no está en total acuerdo con las opiniones de sus antiguos compañeros en “The Last Dance”, el documental que narra el último año (98) de Michael Jordan en el equipo.

El croata defendió a Jerry Krause, el entonces gerente general, quien en su momento se convirtió en el “malo de la película” por su intención de reestructurar un equipo que estaba buscando su sexto anillo de la década.

“No sé por qué hay que buscar lo oscuro”, comentó el croata en una entrevista con NBC sobre los primeros episodios del documental que transmite ESPN y que ha roto récords de audiencia.

“Espero que los próximos episodios sean más brillantes. O, por lo menos, que se vea la parte de celebración en vez de echar las culpas o preguntarse por qué no se ganaron diez títulos”, comentó el croata que llegó a los Bulls de la mano de Krause.

Para Kukoc “el mundo fue muy feliz cuando todo aquello ocurrió y no sé por qué hay gente a la que le molesta”.

Chicago Bulls, liderado por Michael Jordan, se convirtió en la década de los 90 en uno de los equipos más temibles de la historia.

Pero la temporada del 98 fue la última de “Su Majestad”, que se retiró luego de que los Bulls no renovaran al entrenador Phil Jackson.

En los primeros capítulos, la historia contada por Jordan (ahora propietario de Charlotte Hornets), Scottie Pippen, entre otros, dejan ver que Krause, con sus decisiones, fue el responsable de que el equipo perdiera el rumbo y se desintegrara la plantilla que marcó una era en la NBA.