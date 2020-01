Melbourne – Australia.- Los incendios que azotan a Melbourne ya cobraron su primera “víctima” en el Abierto de Australia. La eslovena Dalila Jakupovic tuvo que abandonar un partido de la fase previa por un fuerte ataque de tos debido a la mala calidad del aire.

Jakupovic enfrentaba a la suiza Stefanie Voegele, pero después de una hora y 53 minutos de juego y con 6-4 y 5-6 en el marcador, la jugadora empezó a toser y se tuvo que arrodillar en la pista. De inmediato recibió atención médica.

«Me sentía mal de verdad, nunca había experimentado algo así. Tenía mucho miedo de colapsar porque ya no podía caminar. Ni siquiera tengo asma ni problemas respiratorios por el calor. Me asusté”, comentó la tenista.

Algunas voces ya se habían pronunciado sobre la posibilidad de posponer el primer Grand Slam del año. El serbio Novak Djokovic dijo que esta opción debía ser considerada si se ponía en riesgo la salud de los jugadores.

Pero Jakupovic no fue la única afectada por las malas condiciones del aire. La canadiense Eugenie Bouchard recibió atención médica luego de acusar problemas para respirar.

La exnúmero uno mundial Maria Sharapova y la alemana Laura Siegemund terminaron en el segundo set un partido de exhibición debido a la mala calidad del aire.

Los incendios forestales en Melbourne y otras ciudades de Australia han dejado más de 8 millones de hectáreas consumidas, al menos 32 personas sin vida y más de 500 millones de animales muertos.

Awful scenes in Melbourne.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020