California – Estados Unidos.- De varios disparos fue asesinado en su vivienda ubicada en Hollywood Hills, California, el joven rapero estadounidense Pop Smoke, la información fue confirmada por la policía de ese estado.

Smoke, de 20 años de edad, y conocido por sencillos como Welcome to the Party y Dior, fue atacado por dos sujetos con la cara tapada que irrumpieron en su casa. Fue llevado al Centro Médico Cedars-Sinai, en West Hollywood, donde los doctores lo declararon muerto.

El rapero, quién lanzó su primer mixtape Welcome to the Woo, en julio de 2019, colaboró con artistas como Nicki Minaj y Travis Scott; su segundo mixtape, Meet the Woo 2, lo publicó este mes debutando en el número siete en la lista de Top 200 de Billboard.

Pop Smoke tenía previsto iniciar su gira por Estados Unidos el próximo 2 de marzo, la misma duraría un mes y luego viajaría a presentarse en Inglaterra.

En enero, Pop Smoke fue arrestado en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, horas antes de actuar en un concierto, bajo el cargo de conducir un vehículo robado. El auto era un Rolls-Royce negro de 2019, valuado en 375 mil dólares, que había tomado prestado para un video musical en California, de acuerdo con una denuncia y autoridades locales.

El rapero en esa oportunidad se declaró inocente y fue liberado tras pagar una fianza de 250 mil dólares.

Justamente hace una semana él calificó lo ocurrido con el auto como una “tontería”.