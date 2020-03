SHARE ON:

Barcelona – España.- Muchos son los mensajes que en estos tiempos difíciles,producto de la crisis del coronavirus, se encuentran enviando ciudadanos de todo el mundo e incluso artistas a sus gobernantes. Peticiones, criticas, apoyo y felicitaciones se ven por doquier en redes sociales para los gobiernos de los países afectados por el Covid-19.

Hace pocas horas, Shakira se ha sumado a las criticas y peticiones con un mensaje en nombre de los padres y de los niños del mundo.

“Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental”, ha escrito en sus redes sociales refiriéndose principalmente a aquellos que no tienen terraza ni jardín.

La búsqueda de una solución para poder llevar a pasear a los más pequeños de la casa no ha sido muy bien vista por la gente, e incluso ha generado controversia.

“Los perros NO contagian, no transmiten el virus. Los niños sí. No es tan difícil de entender”, “No estoy de acuerdo. Como empecemos a ampliar permisos, las calles se llenan otra vez”, “¡No estoy de acuerdo contigo! Ante todo su seguridad. Fuera todo está confuso y nada bien. Yo los prefiero encerrados pero vivos y sanos”, han escrito molestos algunos de sus seguidores.

La publicación de Shakira ha sido muy cuestionada por sus seguidores e incluso por aquellos que no lo son. El post en Instagram no tiene nada que ver con las risas y bromas que sí generó con su anterior publicación en la que Gerard Piqué, su pareja, la mostraba tomando clases de filosofía durante el confinamiento y por internet.