Ciudad de Guatemala – Guatemala.- Pese a no presentar ningún caso confirmado de coronavirus, desde este viernes se ha activado en Guatemala el ‘Estado de Calamidad Pública’ en todo el territorio, para evitar que el brote afecte fuertemente a los ciudadanos de ese país de llegar a presentarse. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó además que «aumentará los controles en las fronteras».

«En la región centroamericana no ha habido ni un solo caso, pero eso no significa que no vaya a haber», indicó el mandatario.

Giammattei quien es médico y cirujano de profesión, aseguró que su administración se encuentra tomando todas las medidas para prevenir la enfermedad y en caso de que la misma llegue, Guatemala pueda salir de la emergencia lo más rápido posible.

«Estamos previniendo y no reaccionando», puntualizó.

Con relación a la sospecha de un paciente infectado por el coronavirus, el presidente explicó: «se realizó una primera prueba preliminar que salió negativa por coronavirus a una persona sospechosa de portar la llamada Neumonía de Wuhan; se le está haciendo la segunda prueba, por lo que es muy probable que salga también negativa».

Giammattei llamó a la calma y exigió a la población a no acaparar mascarillas pues «no tiene por qué haber pánico» y «la mascarilla la tiene que usar solo aquél que tenga síntomas».