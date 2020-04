SHARE ON:

Washington-Estados Unidos- En medio de la panemia COVID-19 que no da tregua a Estados Unidos, varios trabajadores de sectores esenciales, se unieron en un video difundido a través de las redes sociales como tributo a los inmigrantes frente al virus.

En el audiovisual aparecen médicos, enfermeras, taxistas, repartidores de comida, comerciantes, entre otros inmigrantes de diversas razas.

Se trata del poema «You Clap For Me Now», que significa «Ahora me aplaudes», de Darren James Smith, un escritor e ilustrador de libros infantiles de Inglaterra, quien en colaboración con la directora creativa de Bridge Studios, Sachini Imbuldeniya, grabaron un video que se ha hecho viral en las redes sociales con casi 7 millones de reproducciones en su primer día de publicación en Twitter.

“Y finalmente sucedió, esa cosa a la que tenían miedo, algo que ha venido del extranjero y tomó sus trabajos, hizo inseguro caminar por las calles, los mantuvo atrapados en sus casas”, refieren las primeras líneas de la rima en español.

El material que circula en las redes sociales, los inmigrantes leen las líneas de la poesía que retoma toda la retórica de odio en contra de la inmigración, para contrastarla con la emergencia del COVID-19.

“Un poema para recordarnos a todos que una gran cantidad de trabajadores clave son de familias negras y de minorías étnicas”, escribió Sachimi en su cuenta de Instagram donde publicó el video.

Es preciso mencionar que el poema se basa en la situación que viven los inmigrantes de Inglaterra con el movimiento del “Brexit”, la esencia del mensaje es global.