Estados Unidos.- Una mujer indocumentada que estuvo a punto de morir ahogada al intentar cruzar de México a Estados Unidos nadando por las aguas del canal Todo Americano, en la frontera de California, fue rescatada por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El rescate quedó captado en video por una cámara de vigilancia colocada en ese sector de la frontera entre las ciudades de Mexicali y Caléxico, la cual está delimitada por el canal Todo Americano que encauza aguas del río Colorado para el riego de tierras de cultivo en el valle Imperial.

La Patrulla Fronteriza informó que el pasado 5 de marzo, alrededor de las 10:00 de la noche, los agentes asignados a la vigilancia de esa zona, ocho millas al oeste del centro de Caléxico, escucharon los desgarradores gritos de auxilio que provenían del canal, reseña La Opinión.

Al llegar al lugar observaron a tres migrantes en el agua, entre ellos una mujer que pedía ayuda al tener dificultades para nadar hacia la orilla.

