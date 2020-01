Rate this post

West Virginia – Estados Unidos.- Tras haber sufrido un paro cardíaco, fue hallada sin vida en su apartamento la estrella de MTV Alexis Eddy, la joven tenía 23 años de edad.

Pese a conocerse que la causa de la muerte fue un paro cardíaco, se desconoce si el ataque al corazón fue por causas naturales o por otro motivo. En redes sociales, la estrella siempre hacía eco de las sustancias tóxicas que consumía, aunque en los últimos meses había asegurado que estaba limpia.

La policía se encuentra investigando la muerte y averiguando si la joven en realidad había dejado de lado las drogas.

En el 2017, Eddy alcanzó la fama por su participación en el programa Are you the one?, un reality show donde los concursantes tratan de encontrar pareja en una isla paradisíaca. Su fuerte carácter y el haber desvelado algunos secretos familiares, como que su prima estaba en prisión por varios asesinatos, le permitió convertirse en una de las principales protagonistas del show.

“MTV está profundamente entristecido de escuchar sobre la trágica pérdida de Alexis Eddy… Nuestros corazones están con su familia y amigos durante este momento difícil”, expresó la empresa en un comunicado.