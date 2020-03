Rate this post

Carolina del Norte – Estados Unidos.- El último parte dado a conocer por las autoridades de Salud con relación a la propagación del coronavirus en Carolina del Norte, ha arrojado al menos 261 casos confirmados de coronavirus hasta el momento. El condado con mayor cantidad de infectados sigue siguiendo Mecklemburgo que supera los 77 contagios anunciados de manera oficial,le sigue el condado de Estela con 49 positivos.

Ante el significativo incremento de contagios en el estado, el aeropuerto de la ciudad de Concord ha decidido tomar medidas preventivas sobre los pasajeros que llegan a la ciudad. Antes de ingresar a las áreas públicas del Aeropuerto Regional Concord-Padgett cada pasajero esta siendo monitoreado por personal de enfermería certificado, el primer paso es medir la temperatura con un termómetro de frente, según sea el resultado se considera hacer o no las pruebas del Covid-19.

Por su parte, la red Novant Health ha decidido abrir un centro de detención del Covid-19 en la ciudad de Salisbury, específicamente en 315 Mocksville Ave. El centro abrirá sus puertas el martes 24 de marzo y operará de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Novant Health informó a los ciudadanos de Carolina del Norte, que «Las personas que no tienen síntomas no serán examinadas. No deben visitar un centro de detección ya que no cumplen con los criterios para la detección o prueba».

«Visitar un centro de detección del Covid-19 innecesariamente solo aumentará el riesgo de exposición y afectará los recursos para aquellos que más lo necesitan», puntualizó Novant Health.