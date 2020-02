SHARE ON:

Rate this post

Washington – Estados Unidos.- Una de las actrices más admiradas de Hollywood, Jane Fonda, ha decido a sus 82 años de edad abandonar la cirugía plástica y su miedo a envejecer.

«No puedo fingir que no soy vanidosa, pero no habrá más cirugía plástica, ya no voy a operarme más. Tengo que trabajar todos los días para aceptarme a mí misma»,dijo Fonda.

Decidida a aceptarse tal y como es, la actriz también ha asegurado que en las redes sociales se mostrará con naturalidad. Dando una lección de honestidad, Jane Fonda seguro recibirá el aplauso de sus seguidores.

Hace algunos años y para un documental de HBO, la actriz detalló que en varias ocasiones recurrió al bisturí buscando verse bien y no aparentar su edad.

«Odio el hecho de que haya tenido la necesidad de alterarme físicamente para sentir que estoy bien. Desearía no ser así… desearía ser más valiente. Pero soy como soy», contó Jane Fonda en el documental.