Sudáfrica._ 64 migrantes etíopes fueron hallados muertos, hacinados dentro de un contenedor sobre un camión que intentaba atravesar Mozambique, probablemente rumbo a Sudáfrica.

La noche del lunes los servicios de inmigración pararon en Moatize, en el oeste de Mozambique, “un camión contenedor supuestamente procedente de Malawi, con 64 ciudadanos encontrados muertos presumiblemente por asfixia“, informó a los periodistas la directora provincial de Salud, Carla Mosse.

La detención se realizó debido a que el conductor, de nacionalidad mozambiqueña, se negó a pararse en un control, reseñó El Diario.

Cuando los agentes de inmigración consiguieron detener el vehículo, escucharon ruido dentro del contenedor que transportaba y encontraron 78 personas, de las cuales 64 ya estaban sin vida, reveló la funcionaria local del Servicio Nacional de Migraciones, Amélia Direito.

Los 14 supervivientes fueron puestos en cuarentena, como medida obligatoria de prevención contra la pandemia de coronavirus.

El conductor, que se encuentra detenido, alegó que había aceptado realizar el traslado de los migrantes desde Malaui a Moatize, a cambio de unos 415 euros.

A pesar de que la mayoría de la migración desde el este y el Cuerno de África se realiza hacia la Península Arábiga, a través del mar Rojo, una buena parte de africanos atraviesan la parte este del continente rumbo a Suráfrica, el país más industrializado del continente, enfrentándose a detenciones masivas y condiciones de viaje muy precarias, destacó Deutsche Welle.

The bodies of 64 male migrants were discovered Tuesday in a sealed shipping container at a checkpoint in Tete, Mozambique, according to the UN's International Organization for Migration (IOM).#Mozambique pic.twitter.com/lbWQ2gspIN

— Stunish News (@StunishN) March 24, 2020