SHARE ON:

Rate this post

Ankara – Turquía.- El ex portero del Barcelona, el turco Rustu Reçber, se encuentra en estado crítico luego de haber sido contagiado con coronavirus COVID-19.

El ex jugador de 46 años, una de las mayores leyendas deportivas de Turquía, está hospitalizado desde hace días, informó el diario Milliyet de ese país.

La versión de prensa asegura que los médicos indicaron que Reçber pudo haber sido contagiado por su esposa.

Milliyet aseguró que Isil, esposa del ex guardameta, violó las reglas de cuarentena de Turquía al regresar de un viaje desde Estados Unidos y no cumplir con 14 días de aislamiento.

El medio asegura que Isil acudió al salón de belleza en el que trabaja.

“Mi examen fue negativo, como el de mis hijos (…) No me importa este linchamiento porque solo pienso en que Rustu se recupere”, dijo la mujer ante las acusaciones en redes sociales.

“Él está en el hospital y no nos permiten verle; no poder estar con él es la parte más difícil pero Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos. Por favor, no dejen de rezar por él”, dijo Isil.

Rustu Reçber es el jugador con más partidos disputados con la selección de Turquía. Alcanzó notoriedad internacional en el Mundial de Corea-Japón 2002 donde su país alcanzó el tercer lugar y se alzó como el mejor portero junto al alemán Oliver Kahn.

En 2003 fichó con el Barcelona pero una lesión impidió su continuidad, por lo que regresó a su antiguo equipo, Fenerbahçe.

En Turquía, entre Fenerbahçe y Besiktas, jugó 530 partidos hasta su retiro en 2012. Ganó cinco títulos de Liga y dos de Copa.