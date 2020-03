Charlotte – Carolina del Norte.- El ex corredor de Carolina Panthers, Jonathan Stewart, ha mostrado su lado más solidario al asociarse, junto a su esposa Natalie, con Steve Smith Family Foundation, Convoy of Hope y Elevation Outreach a fin de llevar insumos básicos a las comunidades de Charlotte en medio de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Para alcanzar el objetivo se requieren donaciones. «Ya sea un dólar, cinco dólares, cien dólares, cinco mil dólares», dijo Stewart. «Lo que sea que alguien se sienta impulsado a hacer es aceptado con gratitud».

La campaña busca recaudar 35 mil dólares para llevar a Charlotte un camión de 18 ruedas lleno de 40 toneladas de comida, agua y otros suministros, señala Carolina Panthers en un comunicado colgado en su sitio web.

En la página de donaciones cualquier persona puede hacer su aporte. Hasta ahora la campaña ha recaudado poco más de 20 mil dólares

«Aunque esto (la emergencia por Codi-19) dure un mes o dos meses o lo que sea, cuando termine, esperamos que el acto de bondad no lo haga», dijo Stewart.

Pero más allá de la donación puntual, el ex jugador quiere dejar un mensaje de solidaridad entre la comunidad.

«Todos vamos a necesitar ayuda de alguien en algún momento de la vida, así que ¿por qué no crear la cultura de dar ahora y dejar que se haga la prueba del tiempo?», agregó.

We’re partnering with our friend @Jonathanstewar1 and @ElevOutreach to provide crucial #covid19 relief items to Charlotte through @ConvoyofHope. These supplies will be distributed to those in our underserved communities.

Want to help? Donate below:https://t.co/QWVagqLe76 pic.twitter.com/KoKXYNVMdB

— SteveSmithFDN (@SteveSmithFDN) March 24, 2020