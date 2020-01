Rate this post

Miami – Estados Unidos.- ‘Made in Medellín’ es el nombre del recién estrenado podcast del cantante colombiano J Balvin, en el trabajo audiovisual que esta conformado por ocho episodios, el paisa narra en primera persona cómo hizo realidad su sueño de convertirse en un artista con reconocimiento mundial.

“Nunca dudé. Por más difícil que fueran los vientos, siempre lo sentí. Siempre lo veía. Y lo escribía y lo imaginaba y ya lo veía. Cierro los ojos y siempre veo mis sueños materializarse y de ahí a trabajar por ellos”, comparte Balvin.

En el podcats del artista también participan sus padres, Alba y Álvaro; sus amigos Andrés López y Carlos Herrera y su exnovia María Osorio, ellos ofrecen su punto de vista sobre varias situaciones y anécdotas vividas por J Balvin.

Además de su sueño de convertirse en un cantante de talla mundial, el colombiano también habla sobre sus problemas de depresión, y recuerda que dicha enfermedad casi lo obliga a cancelar la gira más grande de su carrera, iba de Estados Unidos a Europa.

“Ver cómo me fui curando en el proceso y cómo también lo compartía con mis fans, con la mínima intención de que me tuvieran lastima y pesar, pero sí con la misión de que la gente que sufre depresión y ansiedad se sintiera respaldada. Como que OK, no soy el único, a J Balvin también le pasa”, narra el cantante.

“Made in Medellín” se encuentra disponible en Spotify, en uno de sus episodios también habla sobre las ambiciones de Balvin.

“Mi sueño es que haya un exponente que lleve el reguetón, nuestro estilo de reguetón, al mundo, desde Colombia. Y ese siempre fue mi sueño y lo tuve muy claro. Nunca pensé menos, nunca soñé poco. Siempre soñé en grande”, confesó.

Episodios más destacados: