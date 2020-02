Rate this post

Los Ángeles – Estados Unidos.- El Staples Center de Los Ángeles fue testigo de los mejores momentos en la carrera de Kobe Bryant, pero en esta ocasión el escenario estaba dispuesto para un homenaje de despedida tras la muerte de la ex estrella de los Lakers.

Deportistas, celebridades y familiares del jugador, incluida la viuda Vanessa Bryant, asistieron a un emotivo tributo que incluyó presentaciones musicales como la de Beyoncé, amiga personal de Kobe, quien cantó una de las canciones favoritas del ex jugador: “XO”.

Christina Aguilera cantó el “Ave María” y Alicia Keys tocó en el piano “Moonlight Sonata” de Beethoven.

En las tribunas había unos 20 mil seguidores y también leyendas del baloncesto como Michael Jordan, Tony Parker, Manu Ginóbili y Shaquille O’Neal; entre las celebridades se encontraban Kanye West, Kim Kardashian, Jennifer López y Alex Rodríguez.

«Kobe y yo empezamos nuestra relación cuando tenía 17 años. Fui su primer amor, su esposa, su protectora», dijo Vanessa en unas palabras llenas de sentimientos.

“Cariño, cuida a nuestra Gigi”, dijo sobre su hija de 13 años también fallecida en el accidente aéreo en el que murió Kobe Bryant a finales de enero. Siete personas más perdieron la vida incluido el piloto.

Otro de los momentos más emotivos fue el discurso de Jordan entre lágrimas. “Kobe era como un hermano pequeño para mí. Todos querían hablar de las comparaciones entre nosotros, pero yo quería hablar de Kobe”.

«Ahora me tiene así y tendré que ver otro meme llorando… Le dije a mi esposa que no quería hacer esto para no ver esto los siguientes años, pero eso es lo que Kobe Bryant me hace”, agregó el ex jugador de Chicago Bulls y ahora dueño de Charlotte Hornets.

La demanda

El mismo día del tributo a Kobe Bryant se conoció que los abogados de la familia Bryant demandaron a la compañía operadora del helicóptero que se estrelló.

La demanda alega que el piloto Ara Zobayan cometió varios errores, como «no abortar el vuelo, no haber monitoreado ni analizado el estado del tiempo y no haber mantenido una distancia segura entre los obstáculos del terreno y el helicóptero».

El documento señala que la compañía «autorizó, dirigió y/o permitió con conocimiento pleno que el helicóptero volara en condiciones meteorológicas inseguras».