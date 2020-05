Dan Marino y su emotivo mensaje de despedida a Don Shula

Florida – Estados Unidos.- El fallecimiento el lunes del legendario ex head coach de Miami Dolphins, Don Shula, enlutó a toda la NFL. Pero si alguien pudo sentir esa pérdida fue otra leyenda, Dan Marino, que llegó a la gloria bajo su mando.

«De verdad te vamos a extrañar. Tú encarnabas la definición de grandeza. Trajiste esa actitud ganadora contigo cada día e hiciste mejores a todos los que te rodeaban”, escribió Marino en un emotivo mensaje.

Shula, que falleció a los 90 años, es el entrenador en jefe más ganador en la historia de la NFL con un récord 328-156-6 durante 33 temporadas dirigiendo a los Dolphins y Baltimore Colts. Incluyendo playoffs, Shula ganó 347 partidos.

En la temporada de 1972 llevó a los Dolphins a un récord 17-0 y a ganar el Super Bowl VII, 14-7 sobre los Washington Redskins., la única temporada invicta en la historia de la NFL. En total ganó el título tres veces.

Coach Shula – you will truly be missed! You embody the definition of “greatness.” You brought that winning attitude with you every day and made everyone around you better. (Part 1/2) pic.twitter.com/Ytoi5l7H4F

— Dan Marino (@DanMarino) May 4, 2020