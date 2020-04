SHARE ON:

California – Estados Unidos.- A más de un mes de que muchos países del mundo se han visto en la necesidad de mantener a sus ciudadanos confinados en sus casas para evitar una expansión mayor y descontrolada del Covid-19, muchas son las historias y las anécdotas que pueden tener para escribir un bueno libro, una buena película o una buena serie; el estar distanciado de la sociedad incluso según los expertos puede ayudar también a activar la inspiración.

Justamente y demostrando que de lo malo también se pueden lograr cosas buenas, Netflix ha decidido comenzar a trabajar en una nueva serie basada en esta etapa del confinamiento, la producción se llamará ‘Distancia social’.

Con ‘Distancia Social’ Netflix busca competir también con HBO plataforma que ha decidido estrenar ‘En casa’, un proyecto dirigido por Rodrigo Serogoyen, Leticia Dolera, Paula Ortiz, Elena Martín y Carlos Marqués-Marcet.

El trabajo de Netflix tendrá como capitana a Jenji Kohan, la artífice de la maravillosa ‘Orange Is the New Black’ , es decir que existe total garantia de que ‘Distancia Social’ es una serie que promete.

«Nos hemos inspirado para idear una serie que cuenta historias sobre el momento que vivimos; historias únicas, personales y humanas que dibujan cómo estamos viviendo separados», expresó un comunicado de Netflix.

El equipo de ‘Distancia Social’ producirá virtualmente y guardando todas las medidas de seguridad necesaria. Diego Velasco, el director, organiza en remoto, al igual que la ‘showrunner’, Hilary Weisman Graham. El covid-19 ha cambiado muchas cosas de nuestras vidas, incluso la forma de realizar series.