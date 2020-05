Rate this post

Ciudad de México – México.- Una vez más durante el confinamiento producto de la Covid-19, Danna Paola ha decidido sorprender a sus seguidores. En esta oportunidad la sorpresa ha sido el estreno de su nueva canción titulada ‘Contigo’ la misma está inspirada en la cuarentena por coronavirus.

La canción tiene el sello propio de su intérprete, por lo que la preocupación sobre el aspecto médico y social no es el principal tema de ‘Contigo’, una melodía que más bien habla del amor en estos tiempos.

«Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días, tú tan lejos, yo solita, toca quedarse en casita», dice una estrofa de la canción en la que Danna Paola habla sobre un romance a distancia en medio de la crisis en la que vivimos.

Mediante un transmisión en vivo en TikTok la actriz y cantante anunció el lanzamiento de su composición: «hecha con todo el amor del mundo y, básicamente, tiene una gran causa», sin embargo, el estreno lo realizó a través de su cuenta en Instagram.

«Tenemos canción nueva», dijo a sus miles de seguidores. «Habla de cuánto extrañamos a una persona o a estas personas que están lejos por este momento que estamos viviendo (…), pero no quería hacer una canción triste, sino una que nos pusiera a bailar, que nos pusiera una sonrisa», expresó en TikTok.

En Instagram, Danna Paola acompañó el estreno de su nueva canción con el hashtag #ContigoChallenge, la intención es que sus fans comiencen a publicar en redes sociales sus videos y reacciones ante el lanzamiento de «Contigo».

Te dejamos la letra de ‘Contigo’ por si quieres sumarte al hashtag #ContigoChallenge de Danna Paola.

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos, yo sólita

Toca quedarse en casita

Estando en peligro y no hay marcha atrás

Cuidando al perro y a mi mamá

Si el miedo me colapsa (Pienso en ti y se me pasa)

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo

Son las tres de la mañana

Ocho horas de distancia

Y ya no se si tú vas a olvidarme

Si el mundo se termina, voy contigo a Marte

Voy a enloquecer, ya no sé que hacer

Pero lo que si sé es que yo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos y yo sólita

Toca quedarse en casita

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo

One, two, three

Hey, yo me quedo en cuarentena si es contigo

Yo lo quiero es salvar el mundo si es contigo

Yo lo que quiero​

ehh