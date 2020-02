SHARE ON:

Rate this post

Estados Unidos.- Aprueban fondo legal para inmigrantes indocumentados en condado de Texas.

Se trata del condado Harris, el más grande de Texas y donde se asienta la ciudad de Houston, que pondrá en marcha un fondo de defensa legal para inmigrantes indocumentados detenidos y en pleno proceso de deportación, de acuerdo con una propuesta aprobada este martes.

La propuesta, presentada por la jueza administrativa del Condado Harris, Lina Hidalgo, obtuvo tres votos en favor y dos en contra por parte de la Corte de Comisionados del Condado, que ella preside.

“Sé que no puedo efectuar cambios a las políticas federales, pero sí podemos ayudar a los inmigrantes a obtener una representación judicial mientras navegan este sistema que es para muchos nuevo y complicado”, señaló Hidalgo ante el pleno de la Corte de Comisionados.

La magistrada administrativa agregó que este fondo de defensa legal, que tendría un costo anual de medio millón de dólares, no solo reduciría el número de arrestos y deportaciones, sino que también brindaría imparcialidad al sistema jurídico.

Según Hidalgo, el programa tardará unos meses en implementarse. De esa manera, los inmigrantes indocumentados contarán con las mismas herramientas que cualquier otra persona jurídica para defenderse.

“El derecho a la justicia no puede ser solamente una consigna; debe ser también una responsabilidad moral y ética”, enfatizó Hidalgo, quien dijo haber visitado varios centros de detención migratorios de la región. “Y he visto a las mismas mujeres y niños sumidos en la tristeza que vemos en las imágenes de televisión, que no tienen otra opción que comparecer solos en las cortes, sin un abogado”, agregó.

Es el caso de Ángela Lamús, madre soltera de dos niñas y natural de El Salvador, que al igual que decenas de personas se dieron cita para apoyar la propuesta y dar a conocer su experiencia.

“Por no tener los recursos necesarios para pagar un abogado, tuve que asumir mi defensa sola en un país cuyas leyes no entendía. Estoy a punto de ser deportada y separada de mis hijas”, declaró Lamús, quien pidió la aprobación del fondo legal.