Guatemala.- El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, informó que cuarenta y cuatro migrantes que arribaron a Guatemala el lunes tras ser deportados de Estados Unidos dieron positivo el jueves a COVID-19.

El funcionario gubernamental anunció que ante esta situación, los vuelos de deportados volverán a suspenderse de manera temporal, y aclaró que no hay fecha para reanudarlos.

Las autoridades guatemaltecas habían suspendido vuelos durante la Semana Santa, por temor a que hubiera contagios, pero el 13 de abril los autorizaron de nuevo.

El vocero presidencial, Carlos Sandoval, aseveró que Guatemala se encuentra trabajando junto a las autoridades de Estados Unidos de América, para revalidar el estatus de salud de los guatemaltecos retornados en los últimos días.

«Se volverá a realizar la prueba a los casos que dieron positivos por el virus, y los que dieron negativos desde el centro de control de infecciones de Estados Unidos, así como en el laboratorio nacional de salud acá en nuestro país», agregó.

El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que el 13 de abril llegaron dos vuelos, uno con 106 migrantes procedentes de El Paso y el otro con 76 desde Brownsville, ambos en Texas.

The Associated Press informó que los pasajeros del vuelo procedente de Brownsville fueron los que resultaron contagiados, de acuerdo a un reporte de un oficial de gobierno que pidió guardar el anonimato, porque no está autorizado a dar información.