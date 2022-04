Inició construcción del puente silvestre «más grande del mundo»

Los Ángeles, CA.- El puente silvestre «más grande del mundo», inició su construcción en California que permitirá cruzar a venados, coyotes, grandes felinos, entre otras especies sobre una autopista de diez carriles sin riesgo de ser atropellados.

De esta manera, el viernes que coincidió con el Día de la Tierra empezó esta construcción. Tras más de diez años de trámites públicos y privados, llamado, Puente Para la Vida Silvestre Wallis Annenberg.

El mismo conectará las montañas de Santa Mónica, Simi Hills con el área norte y sur de las Montañas de Santa Susan, que son divididas por la autopista 101; que es una arteria que conecta a Los Ángeles con el norte del estado.

La directora del National Wildlife Federation en California, Breth Pratt, precisó que el puente cuenta con 174 pies de ancho o 53 metros de ancho. Además, tiene 210 pies de longitud o 64 metros. Considerándolo como el, «más grande del mundo», y el primero en su estilo cerca de una metrópolis.

It's #EarthDay, CA! We just broke ground on the world's largest wildlife overpass, allowing mountain lions & other animals to roam safely.

AND – we're launching nature-based strategies to meet our 30×30 goal & better manage our land. pic.twitter.com/FJpzEYjn6O

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 22, 2022