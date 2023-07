Niño cubano recuperó la vista gracias a pionera cirugía ocular en Miami

Miami, FL.- El niño cubano, Antonio Vento recuperó la vista gracias a una pionera cirugía génica ocular practicada exitosamente por expertos en el Bascom Palmer Eye Institute de Miami, ya que padecía desde su nacimiento de un raro trastorno llamado, Dystrophic Epidermolysis Bullosa (DEB).

Vento de 14 años de edad, salió de Cuba con sus padres en el año 2012 gracias a una visa humanitaria, con el propósito de encontrar un tratamiento en Estados Unidos.

El trastorno Dystrophic Epidermolysis Bullosa (DEB) es una extraña condición médica que solo la padecen 500.000 personas en todo el mundo. Recordando, que la población mundial llegó a los 8 mil millones de habitantes, lo que representa solo un 0.00625% de la población.

En el caso del niño cubano Vento, esta patología no afectaba solo a su piel con la formación de «tejido cicatrizante», sino que también alcanzaba a sus ojos. Así lo explicó el cirujano oftalmólogo, Antonio Sabater del Bascom Palmer Eye responsable de la terapia.

Antonio Vento's love for #gaming was hindered by severe #VisionLoss. Thanks to Dr. Alfonso Sabater's groundbreaking #GeneTherapy, Antonio's #vision has been restored! Now he can create #virtual worlds with ease! 🎮📷 Read Antonio's inspiring story: pic.twitter.com/djEfIJ93u5

— Bascom Palmer Eye Institute (@BascomPalmerEye) July 24, 2023