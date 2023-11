Ucrania confirma que las bajas rusas sobrepasan los 300.000 soldados

Kiev, Ucrania.- El Estado Mayor de Kiev en su último registro de bajas rusas, presentado el martes 31 de octubre, informó que Rusia había perdido a más de 300.000 soldados luego de la invasión a gran escala que inició el 24 de febrero de 2022.

El parte diario de Ucrania afirmó que, «las pérdidas totales en combate del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 son, aproximadamente, 300.810 personas».

Estos números ofrecidos por Ucrania superan la escalofriante cifra de 300.000 soldados rusos muertos en batalla. La cifra fue actualizada durante la pasada jornada en el campo de batalla donde se neutralizaron a unos 870 militares rusos.

Pese a que estos números por lo general son considerados como propaganda de guerra por algunos expertos, la investigación del medio Verstka, reveló que las autoridades rusas habían certificado 230.000 actas de defunción de soldados caídos en guerra.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Oct. 31, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/WLpDpKFj9C

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 31, 2023