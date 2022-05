Perturbadoras imágenes de violencia en funeral de periodista

Tel Aviv, ISR.- Las perturbadoras imágenes están dando la vuelta al mundo. El funeral de la periodista palestina Shireen Abu Akleh estuvo marcado por marcado por una carga de la policía israelí que provocó rechazo internacional.

Shireen Abu Akleh, una influyente periodista de Al Jazeera, murió el miércoles alcanzada por una bala cuando cubría una redada de las fuerzas israelíes en Cisjordania.

Israelíes y palestinos se acusan mutuamente por la muerte de la periodista.

Un reporte de AFP indica que la policía irrumpió el viernes en el funeral donde había miles de palestinos.

Hubo enfrentamientos y de inmediato oficiales golpearon con porras a quienes cargaban el ataúd quienes a su vez se protegían y hacían todo lo posible por seguir la procesión.

El féretro casi cayó al suelo cuando los palestinos que los cargaban no podían aguantar más golpes.

"The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in." – @ajimran

Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2022