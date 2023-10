Hamás liberó a dos rehenes estadounidenses

Gaza, Israel.- El grupo islamista Hamás liberó a dos rehenes de nacionalidad estadounidense, que fueron secuestradas en el ataque al sur de Israel el pasado 7 de octubre, según confirmó el viernes 20 de octubre la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Las rehenes liberadas fueron identificadas como Judith Tai Raanan y Natalie Shoshana Raanan, madre e hija, respectivamente. Fueron liberadas en kibutz Nahal Oz, cerca de la frontera con Gaza. Se dirigían a una base militar en el centro de Israel, de acuerdo al comunicado de la oficina.

Por su parte, los informes de los medios de comunicación en Estados Unidos especulan en que Judith y Natalie Raanan, son de Evanston, un suburbio de Chicago, Illinois.

En este sentido, Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de Hamas, dijo que las rehenes fueron liberados en respuesta a los esfuerzos de mediación de Qatar.

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.



Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

Así lo comunicó Ubaida, «por razones humanitarias. Y para demostrar al pueblo estadounidense y al mundo que las afirmaciones hechas por Biden y su administración fascista son falsas e infundadas».

War With Hamas

2 week recap: 🔻6,900+ rockets fired from Gaza at Israel (450+ failed launches inside Gaza). 🔻1,400+ killed.

🔻4,600+ injured.

🔻200+ hostages taken. 🔻1,000+ Hamas terrorists neutralized, many after infiltrating Israel.

🔻Dozens of senior Hamas terrorist… — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023

En el mismo orden de ideas, un portavoz del Ministry of Foreign Affairs de Qatar respondió, diciendo que la liberación de los rehenes se dio, «después de muchos días de comunicación continua».

En el gesto de agradecimiento, el presidente Biden en un comunicado dirigido a Qatar e Israel destacó la contribución en la liberación de las dos rehenes estadounidenses. Por otro lado, otro comunicado del Israel Defense Forces (IDF) confirmó que la mayoría de los rehenes están vivos.

Today, two American citizens who Hamas had held hostage since carrying out its appalling terrorist attacks against Israel on October 7 were released. They are now safely in the hands of Israeli authorities in Israel and a team from the U.S. embassy will meet with them shortly. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 20, 2023

Para concluir, un funcionario de Estados Unidos informó que un buque de guerra de la Armada del país interceptó cuatro misiles. También detectó más de una docena de drones cerca de Yemen el 19 de octubre. Supuestamente fueron disparados por los hutíes aliados con Irán. Los mismos tenían como objetivo Israel.

