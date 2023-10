¿Hezbolá, atacará a Israel en apoyo a Hamás?

Beirut, Libano.- El Hezbolá ha estado intercambiando disparos con fuerzas de Israel, desde que su aliado, el grupo islamista Hamás, atacó a Israel el pasado 7 de octubre con la «Operación Inundación de Al-Aqsa».

El Hezbolá es una organización musulmana fundada en 1982 que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Por su parte, Estados Unidos y gobiernos occidentales consideran que el Hezbolá es un grupo terrorista.

De hecho, Hezbolá conservó sus armas para luchar en contra de las Israel, justo cuando otros grupos se desarmaron después de la Guerra Civil del Líbano. Israel se vio en la obligación de retirar su presencia militar al sur del Líbano en el 2000.

No obstante, para el año 2006, Hezbolá logró avances militares durante una guerra de semanas contra Israel. Esta estalló luego de que el Hezbolá cruzó a Israel, secuestró a dos soldados y mató a otras personas.

In the four decades since its Islamic Revolution, Iran has formed and supported an expanding number of allied fighting forces throughout the Middle East. Get the latest: https://t.co/M0TenY9zVS

— Council on Foreign Relations (@CFR_org) October 30, 2023