Tornados golpearon el medio oeste y sur de Estados Unidos

Martin, IN.- Los estados del medio oeste y sur de Estados Unidos fueron azotados por tornados y tormentas eléctricas que dejaron como resultado decenas de viviendas destruídas y por lo menos una persona fallecida en Indiana, según los funcionarios de emergencia del condado de Martin.

Al mismo tiempo, Cameron Wolf, Director of Emergency Management también confirmó el traslado de la pareja de la víctima, en un avión al hospital porque estaba herida.

También se detalló que la pareja en cuestión vivía en una cabaña de troncos que constaba de dos pisos. La vivienda fue comprometida por las tormentas, sin embargo no se ofrecieron más detalles al respecto.

No obstante, Wolf en una entrevista a los medios precisó que, «El daño es aleatorio, es algo generalizado». Asimismo explicó que el daño ocurrió principalmente en el campo, por tanto las tormentas no causaron grandes consecuencias en las ciudades.

Por su parte, el National Weather Service (NWS) dijo que también se reportaron múltiples tornados el domingo 25 de junio, en horas de la tarde. El epicentro se registró sobre todo en el centro de Indiana.

#BREAKING: Bargersville Fire Department says 75 homes received moderate to severe damage during tornadoes earlier this afternoon in Johnson County. Primary searches are complete. Curfew in effect from 9 p.m. tonight to 6 a.m. tomorrow. pic.twitter.com/Prrt4Jz3ES

— Max Lewis (@MaxLewisTV) June 26, 2023