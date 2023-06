Ron DeSantis arranca su campaña en dos estados más Carolina del Sur

Miami, FL.- Ron DeSantis, gobernador de Florida y uno de los candidatos presidenciales de Estados Unidos, iniciará su campaña en una iglesia evangélica de Iowa, el primer lugar de una gira de tres estados que incluye también a New Hampshire y Carolina del Sur.

Los estados de Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, son de votación temprana y serán el escenario de al menos once eventos para las primarias del Partido Republicano en 2024.

El inicio de esta campaña electoral de Ron DeSantis en una iglesia evangélica de Iowa, es una «picada de ojo» a los evagélicos cristianos. Claramente, tienen gran influencia en este estado, que también será visitado por el favorito de las primarias republicanas, el expresidente Donald Trump.

Se prevé que este arranque en Iowa de DeSantis esté cargado de críticas hacía Trump. En parte, porque viene esquivando los últimos meses las bromas y críticas del expresidente Trump. Es posible que DeSantis se base en el manejo de la pandemia del Covid-19.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023