Tiroteo entre motociclistas dejó 4 muertos y media docena de heridos

Trabuco Canyon, CA.- Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas por un tiroteo que se produjo en un bar de motociclistas al sur de California, el miércoles 23 de agosto, de acuerdo a la confirmación de la Orange County Sheriff’s Office.

Inicialmente, el tiroteo se reportó aproximadamente a las 7 de la tarde en el Cook’s Corner, un popular bar entre motociclistas. Este está ubicado en la región de Trabuco Canyon, en el condado Orange.

Frank Gonzalez, sargento de policía de Orange destacó que el tirador murió en un tiroteo con los agentes. El tirador fue identificado como un agente retirado (1986 y 2014) de la Policía de Ventura, de acuerdo con el comandante de policía Mike Brown.

Por su parte, Jeff Hallock, el número dos de la policía de Orange no ofreció detalles sobre el tirador y expolicía, ni detalles de la balacera. Sin embargo, precisó que las autoridades estaban reuniendo información en el lugar e interrogando a posibles testigos.

Desde la red social X (Twitter), las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas, incluyendo el tirador. Seis personas resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales, seis de estas sufrieron heridas de bala.

