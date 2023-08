Tirador racista de Jacksonville dejó tres víctimas mortales

Washington, DC.- El tirador racista, Ryan Christopher Palmerer autor de la balacera que dejó tres personas afroamericanas muertas, en un tienda Dollar General de Jacksonville, Florida el sábado 26 de agosto compró su arma legalmente y no tenía antecedentes penales.

La conferencia de prensa del sheriff TK Waters detalló que el tirador Palmerer tenía 21 años, vivía con sus padres en un suburbio de Jacksonville. Además precisó que falleció por un disparo autoinfligido.

La conferencia de Waters, confirmó que este tiroteo tuvo motivos raciales. En parte, la policía mantiene esta versión infundada por algunos manifiestos del tirador Palmerer en redes sociales.

Por otro lado, tanto los padres del asesino racista, Palmerer como las fuerzas del orden público, comprobaron su odio hacia los afroamericanos. No obstante, el sheriff, Waters confesó que el tirador «No había antecedentes penales, nada».

#JSO Sheriff T.K. Waters spoke today in reference to follow-up information related to the shooting involving three victims – all of which died.

The suspect was located and pinned down by officers. He was subsequently found deceased and is believed to have taken his own life. pic.twitter.com/HEucdhVl2u

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 27, 2023