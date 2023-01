Se prevé que más tormentas golpearán a California

Sacramento, CA.- El paso de enormes tormentas por el Pacífico generó fuertes vientos, lluvias torrenciales y fuertes nevadas en California ocasionando el corte de electricidad a decenas de miles de viviendas además de innumerables cortes en las carreteras por las inundaciones repentinas.

Hasta el momento se reportaron dos fallecidos desde el miércoles. La primera corresponde a la muerte de un niño pequeño por la caída de una secoya que aplastó una casa móvil al norte de California.

Ver más: Primera tormenta invernal de 2023 en Estados Unidos

En este sentido, los meteorólogos advirtieron que pronto vendrían más inundaciones. Además detallaron que esta tormenta fue originada por dos fenómenos superpuestos:

En primer lugar, fue iniciada por una gran corriente aérea de humedad densa del océano denominado Río Atmosférico. En segundo lugar, por la baja presión con fuerza de huracán creciente, mejor conocido como ciclón bomba.

Heavy snow will continue to fall over the mountains of Utah into Friday. The next in a parade of Atmospheric Rivers is expected to arrive late Friday into California. Heavy rainfall will lead to additional flooding and heavy mountain snow is expected in the Sierras. pic.twitter.com/TCZT2QrlRt

— National Weather Service (@NWS) January 6, 2023