Primera tormenta invernal de 2023 en Estados Unidos

Charlotte, NC.- La primera gran tormenta invernal del 2023 en Estados Unidos trajo amenazas de nieve, lluvia helada, tornados y aguanieve desde las llanuras del norte hasta la región de los Grandes Lagos Superiores, de acuerdo con National Weather Service (NWS).

Del mismo modo, el NWS pronosticó nevadas intensas de 1 a 3″ por hora en zonas de Dakota del Sur, Minnesota y Nebraska. Estas nevadas acompañadas de neblina y lluvia crearon unas condiciones de manejo peligrosas, según el NWS.

Por esta razón se publicaron advertencias de tormentas de invierno, advertencias de tormentas de hielo y advertencias de clima invernal en Minneapolis y St. Paul en Minnesota y zonas adyacentes.

Richard Bann, meteorólogo del NWS Weather Prediction Center en Maryland estimó que, para el martes por la noche, habían caído más o menos 1/2 pie de nieve en suburbios del oeste de las Ciudades Gemelas. Además, dijo que el Aeropuerto Internacional Minneapolis-St.Paul fue afectado por 4″ de nieve.

The view from GOES-West this morning of the powerful storm system set to impact much of California today and Thursday. 🛰️ #CAwx pic.twitter.com/xqSuMIKMZt

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 4, 2023