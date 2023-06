Ola de calor en Estados Unidos se mantendrá hasta el 4 de julio

Washington, DC.- El sur de Estados Unidos está sometido a una sofocante ola de calor, con temperaturas, que peligrosamente superan los 38 grados centígrados además de una humedad opresiva que somete a la amplia franja de la región estadounidense.

Al menos unos 62 millones de personas en el centro de Arizona, por medio de Texas, el sur más profundo del país y la península de Florida fueron alertadas con advertencias y avisos de calor excesivo.

De acuerdo al National Weather Service (NWS), esta ola de calor se mantendrá por lo menos hasta el próximo 4 de julio. Por lo que recomendó, «Es esencial tener una forma de refrescarse e interrumpir su exposición al calor».

Según un aviso de la agencia meteorológica del país, «Puede haber más peligro que un evento de calor típico, debido a la longevidad de los mínimos nocturnos récord elevados y las lecturas elevadas del índice de calor durante el día».

The latest on the prolonged heat wave over the southern U.S. from us and @NWSCPC. Dangerous heat continues over TX, before building into neighboring states beginning Wednesday. Through next Monday, heat indices upwards of 120 degrees and little overnight relief can be expected. pic.twitter.com/3uzTVj7aX2

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) June 26, 2023