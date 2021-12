Nueva York, NY.- Para el 2023 se aplicará la prohibición del uso de gas natural en la mayoría de edificios nuevos menores de siete plantas en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de combatir los efectos de gas invernadero.

Así lo confirmó el ayuntamiento de NYC, que también cuenta con el respaldo del alcalde de NYC, Bill de Blasio.

Del mismo modo, esta ley también aplicará para edificios mayores de 7 pisos a partir del 2027. Sin embargo, estarán exentos hospitales, lavanderías y cocinas comerciales.

Cómo parte de su celebración, el alcalde Bill de Blasio, se congratuló en Twitter, «Nueva York ha hecho historia: así se invierte en futuro sostenible, se protege la salud pública y se termina con la era de los combustibles fósiles».

