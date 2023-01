Números del premio mayor de la lotería Mega Millions de $1.35 mil millones

Washington, DC.- El segundo premio mayor más grande de Estados Unidos por $1.35 mil millones fue vendido en Maine, de acuerdo con los organizadores de la lotería el Consorcio Mega Millions, este sábado.

El comunicado explicó que el ganador responde a un solo boleto ganador por $1.35 mil millones. Parte del texto precisa, «Es el cuarto premio mayor de mil millones de dólares en la historia de Mega Millions».

Pat McDonald, director principal del Consorcio Mega Millions de Ohio precisó, «Felicitaciones a la Lotería del Estado de Maine, que acaba de ganar su primer premio mayor de Mega Millions».

Por el momento Mega Millions no identificó ni la ciudad ni el titular del boleto ganador. Hay que recordar que este boleto costó unos $2 con el propósito de acertar los seis números.

BREAKING: Someone in Maine has matched all six numbers and won an estimated $1.35 billion Mega Millions prize, overcoming steep odds that led to three months of drawings without a winner. The winning numbers were: 30, 43, 45, 46, 61 and the Mega Ball 14. https://t.co/45kpLM8fO2

— The Associated Press (@AP) January 14, 2023