Legisladores buscan proteger a pasajeros aéreos

Washington, DC.- Los legisladores de EE. UU., proponen que a los pasajeros aéreos de Estados Unidos se les ofrezcan reembolsos por vuelos y transportes retrasados en aerolíneas rivales, amparadas en unas protecciones al consumidor propuestas para solventar una serie de interrupciones incluida la crisis navideña en Southwest Airlines (LUV.N).

Por el momento, los legisladores de Estados Unidos adelantaron que las amplias medidas exigirán que las aerolíneas se responsabilicen con pagos de al menos $1.350 para aquellos pasajeros que se les niegue el embarque deliberadamente.

Por ejemplo, casos de vuelos sobrevendidos, donde además se prohibirá que las aerolíneas reduzcan aún más el tamaño de los asientos de sus flotas. Estos cambios regulatorios otorgarían a los consumidores nuevos derechos para demandar a las aerolíneas alegando abuso.

Al mismo tiempo, los pasajeros podrán recibir reembolsos por retrasos de más de una hora de cualquier vuelo. De este modo, los senadores de Estados Unidos, Richard Blumenthal y Edward Markey se unieron a otros senadores.

My Airline Passengers’ Bill of Rights with @SenMarkey will ensure fliers have the essential consumer protections they deserve. This legislation will establish clear, enforceable rules for airlines to follow, putting travelers first & restoring sanity to the skies. pic.twitter.com/vPA1fcdvF4

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) February 1, 2023