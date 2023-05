Jeff Younger teme que su exesposa planee «castrar químicamente» a su hijo de 9 años

Austin, TX.- Un controversial video grabado por Jeff Younger, muestra a su hijo James, de 9 años de edad, identificándose como una niña llamada «Luna», y que su madre, la pediatra Anne Georgulas, le pinta las uñas, coloca pinzas para el pelo, lo viste con vestidos y le dice que es una niña solo porque le gusta las niñas.

En el video Jeff Younger le pregunta a su hijo si es un niño. Sin pensarlo James de 9 años responde, «No, soy una niña». Su padre le pregunta ¿quién te dijo que eres una niña? y James responde, «Mami».

De una manera empática Younger sigue preguntando a su hijo, ¿por qué ella te dijo que eras una niña? y James respondió, «porque me gustan las niñas». De aquí en adelante las respuestas narran como su madre Anne, influye en el género de su hijo con prácticas que son básicamente de niñas.

Controversial video de Jeff Younger muestra a su hijo de 9 años asegurando que su madre le pone vestidos y le pinta las uñas

El padre de James, acudió al programa «Tucker Carlson Tonight» de Fox para denunciar públicamente a su exesposa. Anne se mudó a California y fue acusada por el padre de su hijo de «castrar químicamente» a su hijo James.

Esta lucha de Younger no es nueva, pues desde el 2019 cuando James tenía 7 años, un juez de Dallas dictaminó la custodia compartida. No obstante, esta decisión fue revocada por otro juez en 2021, quien concedió la custodia total a la madre del menor.

Posteriormente, una orden judicial detalló que, «ninguno de los padres puede tratar a un niño con terapia de supresión hormonal, bloqueadores de la pubertad y/o cirugía de reasignación transgénero sin el consentimiento de los padres o una orden judicial».

Frente a esta decisión, Younger tiene fundamentos para creer que Anne se mudó de Texas a California con el propósito de evadir este fallo. Claro está que en Texas las cirugías de cambio de sexo son ilegales; pero en California es legal someterse a bloqueadores de pubertad y castración química.

La solicitud de Younger a la Corte Suprema de Texas es que se ordene a la madre del menor de edad a que regrese su hijo a Texas. Antes de que entre en vigencia una nueva ley que convierte a California en un «santuario trans». Petición que fue negada.

