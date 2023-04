Inició en Moscú juicio en contra del corresponsal estadounidense

Moscú, Rusia.- El juicio de apelación contra el arresto del corresponsal estadounidense de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien fue detenido en Moscú por presunto espionaje inició hoy 18 de abril en el Tribunal Urbano de la capital de Rusia.

Por el contrario, la defensa del estadounidense asistió a los dos meses de prisión preventiva que se le impusieron a Evan Gershkovich, desde el pasado 30 de marzo durante una vista a puerta cerrada. La misma no contó con la presencia de medios de comunicación ni abogados.

Ver más: Estados Unidos trabaja en liberación de reportero estadounidense

De momento el corresponsal Gershkovich, cumple con una medida cautelar en la prisión de Lefórtovo. El mismo compareció con una sonrisa desde una cámara de cristal, ante la presencia de numerosos periodistas.

Hay que recordar que el Federal Security Service (FSB, antiguo KGB), acusó de manera formal al corresponsal estadounidense el pasado 7 de abril. Ante el tribunal también hizo acto de presencia Lynne Tracy, la embajadora de Estados Unidos en Rusia.

🇺🇲 US Ambassador Lynne Tracy can also be seen in the Moscow courtroom. pic.twitter.com/dsBbgex1K5

❗️WSJ’s Evan Gershkovich Appears In Moscow Court To Appeal Allegations Of ‘Espionage’

La embajadora declaró muy diplomáticamente, «Reiteramos nuestro llamamiento para su liberación inmediata». La misma pudo visitar al corresponsal estadounidense luego de recibir una autorización rusa.

"The charges against Evan are baseless and we call on the Russian federation to immediately release him"

US Ambassador to Russia Lynne M. Tracy speaks on the rejected appeal of WSJ reporter Evan Gershkovich by Russian courthttps://t.co/P4MXflEgSC

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/1RjvuoRdVm

— Sky News (@SkyNews) April 18, 2023