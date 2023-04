Consecuencias de la filtración de documentos secretos de inteligencia

Washington, DC.- Las autoridades estadounidenses batallan en contra de la filtración de decenas de documentos secretos, donde se incluye el impacto en el intercambio de información confidencial dentro del gobierno y sus vínculos internacionales.

A principios de marzo, se filtraron más de 50 documentos «Secreto» y «Alto secreto». Estos fueron publicados por primera vez en los sitios web y redes sociales mostrando las vulnerabilidades militares de Ucrania.

Al mismo tiempo se mostraba información sobre los aliados: Israel, Turquía y Corea del Sur. Pese a que no hizo mucho ruido la filtración al principio, sí tuvo mayor relevancia con una publicación de un artículo del The New York Times, el viernes 7 de abril.

Autoridades de EE. UU., se preparan para impacto de filtración de documentos secretos de inteligencia

El Pentágono consideró que la filtración de documentos fue lo suficientemente alarmante como para escalar al U.S. Department of Justice (DOJ).

De acuerdo con dos funcionarios de defensa de Estados Unidos anónimos confesaron que el Pentágono se encontraba examinando los procedimientos a seguir con la filtración de algunos de los secretos más sensibles de Estados Unidos.

De hecho, muchos de estos documentos habrían estado disponibles para miles de personas con la autorización de la seguridad de Estados Unidos y algunos gobiernos aliados. Muy a pesar de ser muy confidenciales, tomando en cuenta que estos documentos afectan directamente a estos países.

Por su lado, Daniel Hoffman, ex oficial encubierto de alto rango de la CIA, en conocimiento del proceder de las agencias de inteligencia de Moscú confesó que es «altamente probable» que Rusia publicará documentos como parte de sus rutinarias operaciones de desinformación.

Michael Mulroy, ex alto funcionario del Pentágono opinó, «Por supuesto, es vergonzoso cuando estas actividades se divulgan públicamente». Además añadió, «Puede causar problemas a corto plazo para las relaciones, pero creo que a largo plazo los intereses compartidos entre los países seguirán siendo fuertes».

